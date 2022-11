Stati Uniti, Trump annuncia la sua candidatura. Ma è già isolato

Christian Campigli 16 novembre 2022 a

Il segreto di Pulcinella. Quello che tutti conoscevano, ma che doveva restare, almeno ufficialmente, segreto. Una scelta di campo netta, nonostante i risultati alle scorse elezioni midterm non particolarmente entusiasmanti. Donald Trump, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha depositato alla commissione elettorale federale le carte per la sua candidatura alle elezioni del 2024, entrando formalmente in corsa per la Casa Bianca.

“Il ritorno dell'America comincia oggi”, ha sentenziato il tycoon nell'incontro con la stampa a Mar-a-Lago parlando da un palco dietro al quale ci sono molte bandiere a stelle e strisce. Va ricordato che Trump ha perso per strada alleati, dopo il flop nell'ultima tornata elettorale, durante la quale è stato accusato dai suoi stessi sostenitori di avere presentato candidati poco efficaci. Rupert Murdoch lo ha avvisato che il suo impero mediatico non sosterrà alcun suo tentativo per tornare alla Casa Bianca.

Poco prima dell'atteso annuncio della ricandidatura di Trump il suo principale potenziale rivale, Ron Desantis, lo ha attaccato, sostenendo che “c'è stata una prestazione molto deludente, in particolare tenuto conto che le politiche di Biden sono molto impopolari e che gli indipendenti non hanno votato per i nostri candidati”. Il nativo del Queens ha inoltre nuovamente attaccato frontalmente Biden. “Con me quanto sta accadendo in Ucraina non sarebbe mai accaduto, e anche i democratici lo ammettono. Oggi un missile è stato mandato probabilmente dalla Russia, quindici miglia dentro il confine della Polonia. La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si addormenta ai vertici internazionali e viene deriso. Ci sta portando sull'orlo della guerra nucleare”. Perentoria la replica dell'attuale ospite della Casa Bianca. “Donald Trump ha tradito l'America”.

