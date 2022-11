Missili su Polonia, Mosca: "Tentativo ucraino di provocare scontro tra Nato e Russia"

16 novembre 2022 a

Il vice rappresentante permanente russo alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha definito i missili caduti sulla Polonia un tentativo di "provocare uno scontro militare diretto tra la Nato e la Russia, con tutte le conseguenze per il mondo intero". Lo ha scritto su Telegram, aggiungendo che "i fatti sono importanti e indicano sempre più chiaramente il non coinvolgimento della Russia nell’atterraggio dei missili sul territorio polacco". "Un altro fatto è l’immediata isteria del regime di Kiev e le richieste di punire la Russia, prontamente recepite dai polacchi, che da tempo sono affetti da russofobia", è il commento di Polyansky.

I missili sulla Polonia potrebbero essere razzi antiaereo dell'Ucraina

"Missili russi hanno colpito ieri il territorio della vicina Polonia. Dovrebbe esserci una risposta rapida. Questo attacco missilistico è il vero messaggio della Russia al G20. Quindi, quando dico G19, non mi sbaglio. Perché la Russia è un terrorista e noi ci proteggiamo. Questa è la realtà" ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo da remoto al G20 a Bali al panel ’Digital Transformation’.

Missili russi cadono in Polonia. Due morti

"Ieri al summit tutti hanno parlato di come porre fine alla guerra russa. Il rappresentante russo ha persino fatto qualche commento...E poi quasi 100 missili russi hanno colpito l’Ucraina, hanno bruciato edifici residenziali, distrutto di nuovo centrali elettriche. Centinaia di città sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento. Il traffico Internet è diminuito di due terzi - immaginate la portata. Purtroppo, ci sono vittime umane, e non solo in Ucraina", ha esordito Zelensky nel suo discorso, aggiungendo che "ciò di cui tutti abbiamo bisogno è mettere da parte le dispute e sviluppare sforzi collettivi per la pace globale". "Il G19 può avere molto successo in questo senso", ha aggiunto Zelensky, continuando a riferirsi al G20 come G19,es

