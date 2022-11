I missili sulla Polonia potrebbero essere razzi antiaereo dell'Ucraina

16 novembre 2022 a

"Improbabile" che il missile caduto ieri in territorio polacco, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, sia partito dalla Russia: lo ha detto il presidente americano Joe Biden, a Bali, in Indonesia, a margine del vertice del G20. In risposta alla domanda di un cronista, il capo di Stato ha fatto riferimento a "informazioni preliminari che contraddicono" la ricostruzione di una responsabilità diretta da parte di Mosca. Biden ha aggiunto che l’inchiesta sull’esplosione, che in Polonia ieri ha causato due morti, non è ancora conclusa. "Vedremo", ha concluso il presidente americano.

Missili russi cadono in Polonia. Due morti

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dichiara di "prendere sul serio" le smentite russe sul coinvolgimento nell’attacco al territorio polacco, aggiungendo che probabilmente alla base dei fatti vi sarebbe un errore tecnico. Parlando al vertice del G20 a Bali Erdogan ha spiegato di aver "incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. C’è l’impressione generale che questo missile non sia di fabbricazione russa", "quindi non dovremmo insistere che questo missile sia stato lanciato dalla Russia. Questa sarebbe una provocazione". Per Erdogan, "la pace si può stabilire solo attraverso il dialogo e noi vogliamo stabilire il dialogo".

Meloni: "Impatto devastante della guerra sull'economia. Ora correggere gli errori delle politiche energetiche"

