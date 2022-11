Guerra, missili russi cadono in Polonia. Due morti

15 novembre 2022 a

a

a

Due missili lanciati oggi dalla Russia contro l'Ucraina sarebbero caduti su un paese polacco, vicino alla frontiera, Przewodow. A riportare la notizia è stata la Bild secondo cui avrebbero perso la vita due persone. La notizia è stata rilanciata dall'agenzia russa Ria Novosti. Ma anche le testate americane confermano che due testate sono cadute nel territorio polacco, uccidendo due persone. E' stata l'agenzia Bloomberg a pubblicare la news, citando l'Associated Press che a sua volta avrebbe ottenuto la conferma da un funzionario dell'intelligence americana. Se confermato, sarebbe un fatto gravissimo, considerando che la Polonia non è in guerra e che fa parte della Nato. "Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa". Ha annunciato su Twitter Piotr Müller, suo portavoce.

Fino ad ora missili russi non erano mai caduti su territorio della Nato. L'articolo 5 dell'Alleanza prevede l'obbligo di soccorso degli alleati, ma non è ancora chiaro se sarà attivato dalla Polonia. La Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con le proprie truppe alla guerra in Ucraina. Con tutta probabilità sarà avviata subito un'inchiesta per comprendere se si tratta di un incidente oppure di un attacco deliberato. Il generale Pat Ryder, portavoce del Pentagono, ha spiegato che "siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando".

Immediata la presa di posizione di Artis Pabriks, ministro della difesa della Lettonia: "Le mie condoglianze ai nostri fratelli d'armi polacchi. Il regime criminale russo ha lanciato missili che hanno colpito non solo i civili ucraini, ma sono anche caduti sul territorio della Nato in Polonia. La Lettonia sostiene pienamente gli amici polacchi e condanna questo crimine".



Zelensky “La liberazione di Kherson è l'inizio della fine della guerra”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.