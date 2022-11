Donald Trump non molla, stanotte annuncia la sua ricandidatura a presidente Usa

15 novembre 2022 a

Non ha alcuna intenzione di mollare. Nemmeno la delusione delle elezioni di Midterm, dove i repubblicani sono andati molto peggio del previsto, ha convinto Donald Trump a riflettere sulla sua ricandidatura alla Casa Bianca. L'ex presidente degli Stati Uniti torna alla carica e nel corso della serata americana (la notte in Italia), annuncerà la candidatura per le Presidenziali 2024. Sono stati uomini del suo entourage a dare la notizia ai media, confermando le anticipazioni che ormai rimbalzano da giorni. L'annuncio avverrà da Mar-a-Lago, la residenza in Florida dell'ex presidente. L'orario previsto è quello delle 21 (le 3 del mattino in Italia). L'ex presidente giunge all'annuncio della nuova candidatura alla Casa Bianca accompagnato dalle polemiche all'interno del suo stesso partito. La pesante performance nelle elezioni di Midterm dei candidati a lui legati, lascia forti dubbi in gran parte dei repubblicani.

