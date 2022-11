Ecologisti vandali a Vienna, liquido nero contro un'opera di Gustav Klimt | Video

15 novembre 2022 a

Ennesimo atto vandalico per avere visibilità da parte degli pseudo ecologisti che si scagliano contro le opere d'arte. Questa volta è accaduto al Leopold Museum di Vienna, dove una coppia di dimostranti ha lanciato liquido nero su un'opera del pittore austriaco Gustav Klimt, "Morte e Vita". Ovviamente come sempre hanno filmato la loro azione e poi postato il video sui sociale, gesto rivendicato da Letzte Generation Österreich. I restauratori stanno lavorando per determinare se il dipinto è stato danneggiato. Era protetto da un vetro.

