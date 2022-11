Migranti, 44 dei 234 dell'Ocean Viking saranno espulsi dalla Francia

15 novembre 2022 a

Ben 44 dei 234 migranti arrivati in Francia sull'Ocean Viking saranno espulsi dal Paese. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, come riporta l'emittente televisiva Bfm. Il ministro ha spiegato che i 44 migranti prossimi all'espulsione "saranno rimpatriati non appena il loro stato di salute lo consentirà", precisando che si sta procedendo a verificare le situazioni di ciascuno di loro, caso per caso. Anche la Francia, dunque, usa il pugno duro contro chi ha suo avviso non ha diritto di essere accolto nel Paese. Intanto Mediterranea Saving Human in merito alla giornata di lunedì 14 novembre, spiega che "oltre mille persone in pericolo sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana e sbarcate nei porti siciliani, anche con il coinvolgimento di navi mercantili". Nello specifico 128 sono approdate a Pozzallo, 215 a Messina, 208 a Catania, 263 a Roccella Ionica e 350 ad Augusta.

Unione europa: "Salvare vite in mare è un obbligo"

