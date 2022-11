Sparatoria all'Università della Virginia, arrestato il killer: è un ex giocatore di football e ha ucciso tre atleti della squadra

14 novembre 2022 a

E' stato arrestato Chris Jones, l'uomo sospettato di essere l'autore della sparatoria all'Università della Virginia che avrebbe causato diversi morti e feriti. Lo ha riferito il capo della polizia dell'università, Tim Longo, nel corso di una conferenza stampa nella quale le autorità stavano fornendo un aggiornamento sull'incidente. Aveva appena spiegato che l'uomo era ancora in fuga quando è arrivata la notizia della cattura. Ma trapelano ulteriori aspetti sulla vicenda. L'uomo arrestato è un ex giocatore di football americano, così come le tra vittime: Lavel Davis Jr., D'Sean Perry e Devin Chandler.

