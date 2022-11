Usa-Russia, colloquio a sorpresa. Zelensky: "Pronti per la pace"

14 novembre 2022 a

"Siamo stati molto aperti sul fatto che abbiamo canali per comunicare con la Russia sulla gestione del rischio, in particolare del rischio nucleare e dei rischi per la stabilità strategica - ha detto alla Cnn un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca - Nell’ambito di questo impegno, Bill Burns si trova oggi ad Ankara per incontrare il suo omologo dell’intelligence russa". Il portavoce ha poi tenuto a chiarire che il diretto della Cia "non discuterà della soluzione della guerra in Ucraina. Sta trasmettendo un messaggio sulle conseguenze dell’uso di armi nucleari da parte della Russia e sui rischi di escalation per la stabilità strategica. Inoltre, solleverà il caso dei cittadini statunitensi detenuti ingiustamente".

"Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace in tutto il nostro Paese. Questo è il territorio di tutto il nostro stato". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della sua visita nella città liberata di Kherson, come riporta l’ufficio stampa presidenziale ucraino. "Rispettiamo il diritto internazionale e la sovranità di ogni stato, e adesso stiamo parlando della sovranità del nostro stato. Ecco perché stiamo combattendo contro l’aggressione russa", ha detto ancora Zelensky che a Kherson ha assistito alla cerimonia dell’alza bandiera e ha cantato l’inno nazionale ucraino. "Non siamo interessati al territorio di altri paesi. Ci interessa solo la liberazione dei nostri territori. Pertanto, non so cosa accadrà dopo, ma qualcosa accadrà", ha aggiunto Zelensky.

Zelensky al popolo: "Sarà un inverno difficile, dobbiamo essere forti". I cittadini rischiano di restare senza luce, acqua e riscaldamento

