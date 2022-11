Calcio, Cristiano Ronaldo: "Io tradito dal Manchester United. Ten Hag non mi rispetta"

14 novembre 2022 a

Cristiano Ronaldo afferma di essere stato "tradito" dal Manchester United e crede che il club stia cercando di costringerlo a lasciare. La star portoghese ha detto che l’allenatore Erik ten Hag e altri lo vogliono fuori dall’Old Trafford, in estratti di un’intervista di 90 minuti con Piers Morgan Uncensored, che sarà trasmessa la prossima settimana su TalkTV. Alla domanda se la gerarchia dello United stesse cercando di costringerlo a lasciare il club, Ronaldo ha detto: "Sì, non solo l’allenatore, ma altri due o tre ragazzi del club. Mi sono sentito tradito e ho sentito che alcune persone non mi vogliono qui, non solo quest’anno, ma anche l’anno scorso". Ronaldo su Ten Hag dice: "non lo rispetto perché non mostra rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non avrò mai rispetto per te".

Sul tema ha detto la sua Beppe Marotta a Radio anch'io sport su Radio Uno. "Lo sfogo di Ronaldo? Colpa dell’amore che ha per la sua professione", dice l’ad dell’Inter che, all'epoca del trasferimento del portoghese alla Juve, non voleva la star in bianconero. "È difficile convivere con un declino fisico inevitabile. Ma 37 anni si fa più fatica e le scelte degli allenatori sono condizionate anche da questo. Non è facile per questi campioni accettare la fine della carriera. All’interno di una struttura dirigenziale di un club ci sono posizioni differenti, ma questo non vuol dire che io fossi contrario all’operazione Ronaldo. Ma bisogna sempre valutare il lato economico. Non fu quello comunque il motivo di divorzio tra me e la Juventus" ha concluso.

