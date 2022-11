Stati Uniti, sparatoria all'università in Virginia, morti e feriti. Caccia ad uno studente

14 novembre 2022 a

Ancora una strage all'interno di una Università degli Stati Uniti. Almeno tre persone sarebbero state uccise e due ferite nell'Università della Virginia, nel corso di una sparatoria iniziata domenica notte, con le forze dell'ordine alla continua ricerca del sospettato che non è stato ancora trovato. I colpi di arma da fuoco sono stati segnalati per la prima e volta intorno alle 22.30 ora locale, secondo il Dipartimento di Polizia, che avrebbe identificato l'autore: lo studente Christopher Darnell Jones attualmente ricercato dagli agenti. E' stato visto per l'ultima volta con indosso una giacca bordeaux, jeans e scarpe rosse. E' considerato armato e pericoloso e potrebbe essere alla guida di un Suv. Le autorità universitarie avevano iniziato a twittare domenica sera di una sparatoria vicino a un parcheggio del campus in Culbreth Road a Charlottesville, in Virginia. Avevano consigliato alla comunità di mettersi al riparto e di contattare amici e familiari per far sapere in quali condizioni fisiche erano.

