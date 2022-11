Tra Biden e Xi calorosa stretta di mano al G20: "Un piacere incontrarti"

14 novembre 2022 a

Calorosa stretta di mano al G20 in corso a Bali, in Indonesia, tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello cinese, Xi Jinping. Si sono salutati all'inizio del summit in persona davanti ai fotografi di tutto il mondo. Un gesto in qualche modo distensivo o quantomeno rassicurante. Biden nelle battute iniziali dell'incontro bilaterale, ha sottolineato che "come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi". E ancora: "E' un piacere incontrarti". Xi Jinping era arrivato in Indonesia a bordo di un aereo speciale ovviamente in vista della partecipazione al G20. Parole importanti anche da parte sua: "Sono pronto ad uno scambio di opinioni per elevare le relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti".

