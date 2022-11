G20, giallo per il ministro russo Lavrov: ricoverato d'urgenza in ospedale in Indonesia

14 novembre 2022 a

Giallo al G20 in corso a Bali, in Indonesia. Funzionari locali hanno annunciato che il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un problema cardiaco. Il Cremlino ha subito smentito. Lo ha fatto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri: "Questa notizia ovviamente è il culmine della falsità". Poi è stato lo stesso governatore di Bali a confermare il ricovero, spiegando che si tratta solo di un "controllo di routine". Una versione che lascia perplessi. Perché Lavrov dovrebbe fare controlli di routine in Indonesia, tra l'altro durante un G20 e subito dopo essere sbarcato da un aereo? Sì, perché il ministro sarebbe stato accompagnato in ospedale immediatamente dopo l'atterraggio. Al momento un vero e proprio giallo.

