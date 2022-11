Australia, ha soffocato e ucciso i suoi quattro figli o è innocente? Caso riaperto dopo quasi venti anni

14 novembre 2022 a

Da quasi venti anni è in carcere, accusata di aver ucciso per soffocamento i suoi quattro figli. Ma secondo molti medici e scienziati la donna è innocente. Accade in Australia. Un nuovo processo sul caso di Kathleen Folbigg. E' la seconda riapertura giudiziaria sulle condanne e riflette i progressi della scienza genetica che aggiungono peso alle argomentazioni della donna secondo cui i suoi figli sono morti per cause naturali. La prima inchiesta si concluse nel 2019. Nel verdetto fu spiegato non c'era alcun ragionevole dubbio sul fatto che Folbigg, che ora ha 55 anni, aveva ucciso i suoi figli Sarah, Laura e Patrick ed era colpevole dell'omicidio del suo primogenito, Caleb. L'inizio della nuova indagine a Sydney si sta concentrando su una rara variante genetica CALM2 presente in entrambe le figlie. La ricerca sulla variante pubblicata l'anno scorso, dopo il rapporto di Blanch, ha scoperto che potrebbe causare aritmie cardiache e morte improvvisa nei bambini piccoli, ha detto l'avvocato Sophie Callan all'inizio dell'udienza del nuovo processo.

"La questione centrale in ogni momento è stata se la signora Folbigg ha causato la morte di uno o più dei suoi quattro figli o se sono morti per cause naturali", ha detto Callan. Mentre 22 esperti medici avevano testimoniato al suo processo nel 2003, numerosi esperti in una vasta gamma di campi medici e scientifici hanno fornito rapporti che supportano il caso di Folbigg. "Questo gruppo di prove mediche e scientifiche è importante e domina la considerazione delle convinzioni della signora Folbigg", ha aggiunto ancora Callan. "Tuttavia, non è l'unica fonte di prova rilevante per la questione della sua colpevolezza. Un'altra significativa categoria di prove erano i diari che teneva quando i bambini erano vivi". Una seconda fase del processo, che inizierà a febbraio, si concentrerà sui diari che i pubblici ministeri hanno presentato come "un'analisi intima, personale ed esatta del... suo pensiero".

I pubblici ministeri "hanno caratterizzato alcune voci nei suoi diari, in particolare in combinazione, come ammissioni di colpa, suggerendo che i diari erano la prova più forte che si potesse avere per la signora Folbigg che ha ucciso i suoi quattro figli", ha spiegato ancora Callan. Caleb è nato nel 1989 ed è morto 19 giorni dopo in quello che una giuria ha ritenuto essere il reato minore di omicidio colposo. Il suo secondo figlio, Patrick, aveva 8 mesi quando morì nel 1991. Due anni dopo, Sarah morì a 10 mesi. Nel 1999, la quarta figlia di Folbigg, Laura, è morta a 19 mesi. La donna era sempre in casa quando i piccoli sono morti. All'epoca viveva con il suo ex marito Craig Folbigg. In tre occasioni, ha detto di aver scoperto i decessi mentre andava in bagno e una volta mentre controllava la salue di uno dei piccoli. Callan sostiene che tranne il caso di Laura, la donna non ha mai cercato di aiutare i piccoli. Folbigg sta scontando una pena detentiva di 30 anni che scadrà nel 2033. Diventerà ammissibile alla libertà condizionale nel 2028. Il procuratore generale del New South Wales Mark Speakman ha ordinato la nuova inchiesta a maggio scorso quando ha respinto la richiesta di grazia di Folbigg. La petizione è "basata su prove positive significative di cause naturali di morte" e firmata da 90 scienziati, medici e professionisti correlati.

