Stati Uniti, quattro ragazzi trovati morti nel campus dell'Università dell'Idaho. Si sospetta che siano stati uccisi

Quattro studenti trovati morti. Negli Stati Uniti la polizia sta indagando sul decesso di quattro ragazzi. Si sospetta un omicidio plurimo. I giovani sono stati trovati senza vita domenica 13 novembre in una casa vicina al Campus dell'Università dell'Idaho, nella città di Mosca. a circa 130 chilometri a sud-est di Spokane, Washington. Secondo un comunicato stampa che è stato diramato dal locale municipio, gli agenti hanno scoperto i corpi rispondendo a una chiamata di soccorso per una persona priva di sensi. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla vicenda.

Strage in Oklahoma. Otto morti nell'abitazione andata a fuoco. L'ipotesi è omicidio suicidio. Trovate armi

