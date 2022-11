Guerra, la minaccia della Russia dopo Kherson: "Non abbiamo ancora usato tutto l'arsenale". La città liberata in festa

12 novembre 2022 a

"Ricordiamo che la Russia, per ovvie ragioni per tutte le persone, non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di distruzione. E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati negli insediamenti. E non solo per la nostra intrinseca gentilezza umana. Tutto ha il suo tempo" così Dmitry Medvedev su Telegram. E ancora: "Il concetto di sovranità territoriale non è scomparso da nessuna parte nel nostro Paese. Tutto tornerà a casa. Alla Federazione Russa. L’allarmismo di tutte le persone premurose è abbastanza comprensibile, ma l’isteria no. Non date motivo di gioia al nemico vicino e lontano. Ricordategli sempre la grandezza del mondo russo" spiega dopo il ritiro delle truppe russe da Kherson.

Ucraina: "Dopo la liberazione di Kherson la guerra continua". Russia: "Ritiro non è umiliazione"

"È stata la minaccia di Kiev di riattivare il suo programma nucleare a indurre Mosca a lanciare quella che definisce l’operazione militare speciale" in Ucraina ha scritto poi il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo. Intanto nelle strade di Kherson gli ucraini fanno festa. Il capo della polizia nazionale ucraina, Ihor Klymenko, ha annunciato oggi su Facebook che circa 200 agenti hanno raggiunto la città e sono al lavoro, istituendo posti di blocco e raccogliendo prove di possibili crimini di guerra. Squadre di agenti stanno anche cercando di identificare e rendere inoffensivi ordigni inesplosi: un artificiere è rimasto ferito oggi durante i lavori di sminamento di un edificio amministrativo. L’organismo di controllo delle comunicazioni ucraino ha reso noto che le trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali sono riprese in città mentre un consigliere del sindaco di Kherson ha annunciato che aiuti umanitari e rifornimenti iniziano ad arrivare dalla vicina regione di Mykolaiv.

Kherson liberata, le truppe di Kiev entrano in città

