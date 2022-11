Guerra, Kherson liberata: le truppe di Kiev entrano in città

11 novembre 2022 a

Le autorità di Kiev hanno preso il controllo quasi totale di Kherson, la più grande città dell’Ucraina che era stata conquistata dai russi e da dove, ora, le forze di Mosca si sono ritirate. Lo ha detto alla Bbc il consigliere del ministero della Difesa ucraina, Yuriy Sak.

La direzione dell’intelligence ucraina ha fatto appello a tutti i soldati russi rimasti a Kherson affinché si arrendano. Come riporta Cnn, sul proprio canale Telegram l’intelligence di Kiev ha scritto un messaggio rivolto alle truppe russe ancora presenti sulla parte occidentale della regione di Kherson, dopo il ritiro ordinato da Mosca. "Come previsto, dopo la ritirata del principale gruppo di truppe dell’esercito russo da Kherson, il vostro comando vi ha lasciati alla mercé del destino. I vostri comandanti vi esortano a cambiarvi in abiti civili e a cercare di scappare da Kherson da soli. Ovviamente non sarai in grado di farlo. Ogni soldato russo che resisterà sarà ucciso" recita il messaggio dell’intelligence ucraina. "In caso di resa volontaria, l’Ucraina vi garantisce la vita e la sicurezza. Rispettiamo le Convenzioni di Ginevra, garantiamo ai prigionieri di guerra cibo, cure mediche e la possibilità di uno scambio con i militari delle forze armate ucraine tenuti prigionieri nella Federazione Russa", si legge ancora nella nota dell’intelligence.

La bandiera dell’Ucraina è stata issata sull’edificio che ospita il municipio di Kherson, dopo il ritiro delle truppe russe. Come mostrano le foto e le immagini pubblicati sui social media e rilanciati dal Guardian, sul municipio di Kherson, accanto a quella Ucraina, è stata issata anche la bandiera dell’Unione Europea.

