Guerra, la Russia annuncia il ritiro da Kherson. I timori di Kiev: "Può essere una trappola"

10 novembre 2022 a

a

a

Mosca annuncia il ritiro dalla città chiave di Kherson ma Kiev invita alla prudenza. La leadership politica e militare ucraina ha infatti sottolineato a più riprese che al momento i movimenti delle truppe russe rimangono poco chiari e che potrebbe essere controproducente "cantare vittoria" fino a quando non sarà definito un quadro più completo della situazione sul campo. Un concetto ribadito ieri sera nel consueto messaggio alla nazione anche dal presidente Volodymyr Zelenskiy il quale ha esortato tutti alla moderazione nonostante l’evidente "entusiasmo mediatico" avvertendo che "Il nemico non fa regali, non compie gesti di buona volontà. Bisognerà combattere per avanzare, e quando combatti, devi capire che ogni passo incontrerà la resistenza del nemico, e porterà sempre alla perdita della vita dei nostri eroi. Pertanto, dobbiamo agire con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili. Nell’interesse della liberazione di tutta la nostra terra e in modo che le perdite siano il più ridotte possibile".

Nucleare, armi strategiche: presto colloqui tra Usa e Russia

"La decisione della Russia riguardo a Kherson è positiva e importante". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza in Uzbekistan, come riportano i media turchi. Erdogan ha ribadito poi il ruolo di mediatore della Turchia: "Il nostro lavoro di mediazione prosegue ininterrottamente. Quando tutto questo sarà finito, non possiamo dirlo". Erdogan ha aggiunto di voler parlare con il presidente russo Vladimir Putin se dovesse essere presente al vertice del G20 in Indonesia e comunque porterà avanti i colloqui.

La Russia si ritira da Kherson e distrugge i ponti. C'è chi teme un pesante bombardamento

La battaglia per Kherson non è finita, ma le ultime decisioni della Russia puntano a una nuova fase. Lo afferma l’American Institute for the Study of War, secondo cui "le truppe russe preferiscono un ritiro organizzato delle truppe invece di cercare di fermare completamente la controffensiva ucraina". Per gli analisti americani, l’avanzata ucraina nella regione di Kherson, in corso da agosto, si è "probabilmente rivelata vincente e il ritiro della Russia dalla sponda occidentale del Dnepr non è certo una trappola mirata ad attirare le truppe ucraine in una difficile battaglia vicino a Kherson", come suggeriscono alcune fonti ucraine e occidentali.

"Tra Trump e Putin un accordo per l'invasione dell'Ucraina": la rivelazione del New York Times

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.