Ucraina, la Russia si ritira da Kherson e distrugge i ponti. C'è chi teme un pesante bombardamento

09 novembre 2022

Sergey Shoigu, ministro della Difesa della Federazione Russa, ha ordinato alle truppe di ritirarsi. La notizia è stata riportata dalla Tas. L'ordine di Shoigu è stato esplicito: “Iniziate con il ritiro delle truppe e prendete tutte le misure per garantire il trasferimento sicuro di personale, armi e attrezzature attraverso il fiume Dnepr”. Parole a cui però l'Ucraina non crede, come ha scritto su Twitter Mikhailo Podolyak, consigliere presidenziale: "Le azioni parlano più forte delle parole. Non vediamo segni che la Russia stia lasciando Kherson senza combattere. Una parte del gruppo russo è ancora in città e le riserve aggiuntive si occupano della regione. L’Ucraina sta liberando i territori sulla base di dati dell’intelligence, non di dichiarazioni televisive inscenate”. Eppure qualche ora prima Kiev aveva dichiarato che le truppe russe avevano avviato il dietrofront dalla riva destra del Dnipro: "I russi se ne vanno in massa, ma fanno saltare in aria i ponti”. Per rallentare l'avanzata delle truppe ucraine hanno distrutto almeno cinque ponti. C'è, però, anche chi sostiene che la ritirata russa non sia soltanto una mossa per cercare di tutelare il più alto numero di militari, ormai in palese difficoltà, ma anche una strategia che precede un pesante bombardamento sulla città già programmato per le prossime ore.

