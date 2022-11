Regno Unito, uova contro re Carlo e Camilla: arrestato un uomo | Video

09 novembre 2022 a

E' finito in manette, arrestato dalla polizia, un uomo che ha cercato di lanciare uova contro re Carlo e la regina consorte Camilla, a York. Carlo e Camilla non sono stati colpiti. L'uomo ha gridato: "Questo paese è stato costruito sul sangue degli schiavi". Dopo l'arresto la visita reale è proseguita senza ulteriori problemi. Il sovrano e la moglie stavano salutando le persone che erano scese in strada per accoglierli in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata alla regina Elisabetta II. Il monumento era stato commissionato quando era ancora viva, nel corso del suo Giubileo di Platino. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO.

