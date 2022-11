Usa, elezioni Midterm: Trump furioso. Il consigliere: "Urla contro tutti"

09 novembre 2022 a

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "è furioso" e "urla contro tutti". Non gli sono piaciuti i risultati del partito Repubblicano nelle elezioni di Miderm, che non hanno confermato un dominio sui Democratici come si prevedeva inizialmente. Lo ha detto alla Cnn un consigliere di Trump che è stato in contatto con la cerchia ristretta dell'ex inquilino della Casa Bianca. "I candidati contano", ha detto il consigliere di Trump. "Erano tutti cattivi candidati", ha continuato il consigliere, riferendosi ai contendenti selezionati da Trump stesso negli stati chiave della sfida ai Democratici. Il consigliere ha poi affermato che è improbabile che Trump decida di rimandare il suo previsto annuncio sulla decisione di candidarsi alle presidenziali del 2024 perché "sarebbe troppo umiliante rimandare". Secondo gli ultimi dati aggiornati delle elezioni Usa, il Partito Repubblicano ha strappato sei seggi alla Camera, mentre solo uno i dem. Al Senato per ora è parità: 46 contro 46, ma otto Stati sono ancora da assegnare e si teme che occorreranno giorni per avere i risultati finali. Intanto incombe il rischio di nuove cause, minacciate dagli stessi repubblicani per presunte irregolarità.

Elezioni Midterm: democratici indietro alla Camera. Testa a testa al Senato. Cattive notizie per Trump

