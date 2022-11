Usa, elezioni Midterm: democratici indietro alla Camera. Testa a testa al Senato. Cattive notizie per Trump

09 novembre 2022 a

Nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si sta concretizzando la sconfitta dei democratici di Joe Biden, ma stando alle prime analisi i dem sono riusciti a evitare un'ondata repubblicana al Senato, anche se sembrano essere indietro alla Camera. Attualmente al Senato la situazione è di 46 seggi pari e quindi gli equilibri saranno determinati dal risultato finale di uno o due stati e occorrerà aspettare ancora del tempo. In Arizona, ad esempio, stato chiave, i risultati non arriveranno prima di venerdì.

I democratici, dunque, alla fine hanno tenuto. Secondo i sondaggi il controllo della Camera (dove vengono contesi 435 seggi) passera ai repubblicani ma probabilmente con un margine minore rispetto a quello che era stato previsto. Si votava anche per 35 governatori. Tra i primi risultati negli stati, in Pennsylvania netta vittoria dei democratici ed è l'unico territori che nelle elezioni ha cambiato "controllo" politico. Il candidato democratico John Fetterman ha sconfitto il repubblicano di stretta osservanza trumpiana Mehmet Oz. Nella precedente legislatura il seggio era del repubblicano Pat Toomey, che non si è ricandidato.

Per Donald Trump cattive notizie arrivano anche dalla Georgia dove ha vinto Brad Raffensperger che appartiene al suo stesso partito, ma è suo nemico giurato. Nello stato di New York la democratica Kathy Hochul resta governatrice. I repubblicani vincono invece nell'Ohio dove JD Vance ha battuto il dem Tim Ryan. In Georgia confermato il governatore uscente, Brian Kemp, anche lui repubblicano, ma su posizioni molto distanti da quelle di Donald Trump con cui è in pessimi rapporti da quando fu uno dei primi a riconoscere la legittimità della vittoria di Biden alle presidenziali.

