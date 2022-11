Netflix, mercoledì torna The Crown, quinta stagione. Ma impazzano le polemiche: "Dramma troppo distante dalla realtà"

Julie Mary Marini 07 novembre 2022 a

"The Crown" ritorna su Netflix mercoledì 9 novembre dopo un'assenza di due anni. Ma i critici nei confronti della serie che mescola finzione e storia non hanno aspettato ad attaccare la fiction. Tra loro Judi Dench, vincitrice dell'Oscar per il ruolo di Elisabetta I in "Shakespeare in Love". Imelda Staunton, che interpreta Elisabetta in questa stagione, sostiene che il pubblico sa che "The Crown" è un dramma che non rispecchia la realtà. Jonathan Pryce, che veste i panni del defunto principe Filippo, spiega che la serie consente di comprendere meglio i reali. La serie vive un momento particolarmente difficile anche a causa della recente morte della Regina. Il timore è che i telespettatori, soprattutto quelli inglesi ovviamente, la accusino di speculare proprio sulla scomparsa di Elisabetta II e di raccontare gli eventi drammatizzandoli ancora di più del dovuto, nella consapevolezza che sia la storica regina del Regno Unito che il suo amato marito ormai non ci sono più. Ma la critica si chiede se sia giusto nei confronti del più longevo e amato regno di sempre del Paese. Judi Dench in una lettera al Times di Londra, ha criticato elementi del dramma definendoli "crudelmente ingiusti nei confronti delle persone e dannose per l'istituzione che rappresentano". Ha chiesto che ogni episodio sia seguito da un disclaimer, un titolo di coda che ricordi che si tratta di una finzione. Per ora Netflix continua a resistere, spiegando che è un dramma ispirato da eventi storici.

"È giunto il momento per Netflix di riconsiderare la serie - per il bene di una famiglia e di una nazione così recentemente in lutto, in segno di rispetto verso una sovrana che ha servito il suo popolo così diligentemente per 70 anni", ha scritto Judi Dench. La sua richiesta arriva dopo le prese di posizione dell'ex primo ministro John Major che ha etichettato come falsa e dannosa la scena in cui si ricostruiscono le presunte pressioni del principe Carlo per far abdicare sua madre. Ovviamente gli attori protagonisti della serie sono in netto disaccordo. Jonathan Pryce, che interpreta il fedele marito di Elisabetta, il principe Filippo, ha spiegato all'Associated Press che "i critici stanno attaccando la nuova stagione con ignoranza, ricordo quello che gli inglesi una volta chiamavano "l'effetto Mary Whitehouse. Credo che molte proteste arrivino da chi non ha mai visto la serie e non sa come vengono trattate le scene".

Respinge le critiche anche Imelda Staunton, l'ultima attrice a interpretare Elisabetta: "Penso che venga sottovalutando il pubblico. Ci sono state quattro stagioni e il pubblico sa che sono state scritte da Peter Morgan e dal suo team". Le recenti critiche potrebbero creare malcontento intorno alla serie, ma c'è un altro scrittore che con i monarchi inglesi non si è mari risparmiato e si chiama William Shakespeare che ha drammatizzato i regni di sette re, senza che siano mai sorti problemi, nella consapevolezza che il limite tra realtà e finzione viene sempre superato. Lesley Manville, che in questa stagione interpreta la sorella della regina, la principessa Margaret, è netta: "Da parte mia, posso solo essere chiarissima che quello che sto interpretando è un dramma. Non abbiamo mai sostenuto che fosse nient'altro che un dramma su una vera famiglia, una famiglia molto famosa in tutto il mondo". Una cosa è scontata: è proprio la recente morte della regina Elisabetta ad aver alzato l'attenzione su The Crown. Nel bene e nel male.

