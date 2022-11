Iran, studentessa curda colpita alla testa e uccisa dalla polizia

06 novembre 2022 a

Nasrin Ghadri, una studentessa curda originaria di Marivan, città del Kurdistan, è morta sabato in Iran, a Teheran, dopo essere stata picchiata alla testa dalla polizia.

Lo riferisce la ong Hengaw, con sede in Norvegia, e lo riporta il Guardian che aggiunge che le autorità iraniane non hanno al momento rilasciato commenti sulle cause della morte della donna. Hengaw riferisce inoltre che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco a una protesta a Marivan scatenata dalla morte della studentessa, provocando 35 feriti.

Secondo il gruppo per i diritti, la donna è stata sepolta all'alba senza un funerale su insistenza delle autorità, che temevano che l'evento potesse trasformarsi in occasione di proteste.

La storia di Masih Alinejad a Speciale Tg1

