Nba, tweet antisemita: i Brooklyn Nets sospendono la stella Irving

Una pessima abitudine. Quella di confondere l'ironia col razzismo. Con un preconcetto odioso, che oltre mezzo secolo fa ha portato l'uomo al punto più basso della storia: all'olocausto, alla creazione di campi di sterminio, in cui esseri umani venivano prima torturati e poi lasciati morire di fame e di stenti unicamente perché seguivano i dettami di una certa religione. I Brooklyn Nets hanno sospeso per almeno cinque partite la star Kyrie Irving per non essersi scusato nella controversia legata al tweet in cui aveva postato un link al film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America”, caratterizzato da contenuti antisemiti, compresa la negazione dell'olocausto.

Una notizia clamorosa, quella riportata questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa. I Nets sono la seconda squadra della Grande Mela, la città nella quale vive il più alto numero di ebrei al di fuori di Israele. Le franchigie statunitensi sono molto attente all'esposizione mediatica delle proprie stesse. E i social network, ovviamente, non fanno eccezione. I dirigenti di Brooklyn hanno spiegato la propria sorpresa per l'infelice sortita del loro tesserato. “Il fatto che Irving non abbia rinnegato l'antisemitismo quando gli è stata data una chiara opportunità di farlo è profondamente inquietante, è contro i valori della nostra organizzazione e costituisce una condotta dannosa per il team”.

L'ex stella di Cleveland ha affermato che “non volevo causare alcun danno, non sono quello che ha fatto il documentario”. Una giustificazione giunta dopo l'allenamento. Il play ex di Duke si è peraltro rifiutato di scusarsi per il post e ha risposto vagamente sui punti della pellicola che non condivideva.

Christian Campigli

