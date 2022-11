"Putin sta male. Ha morbo di Parkinson e tumore". I media inglesi citano conferme dell'intelligence russa | Foto e video

02 novembre 2022 a

"Vladimir Putin avrebbe il morbo di Parkinson in fase iniziale e il cancro". Lo sostiene il Daily Mail che cita "documenti spia trapelati", ma non verificabili sulla salute del leader della Russia. Da mesi rimbalzano voci e notizie sulle condizioni fisiche di Putin, apparso in pubblico spesso instabile e contorto. Il Daily Mail spiega anche che tra i suoi oppositori interni "sono circolate affermazioni, alimentate dalle sue assenze inspiegabili e dalle apparizioni pubbliche "traballanti", secondo cui sta combattendo contro gravi problemi di salute". Ora però sarebbero le e-mail di una fonte dell'intelligence russa a confermare che gli sono stati diagnosticati un cancro e il morbo di Parkinson. Il Daily puntualizza che la notizia è stata anticipata da The Sun. Al servizio il Daily Mail allega una lunga serie di foto e di video in cui si notano le non perfette posture del leader russo. Viene fatto pubblicato l'elenco di cinque periodi in cui ha improvvisamente cambiato i suoi programmi per motivi non chiari. Secondo il servizio (clicca qui per l'articolo dei Daily Mail) Putin assume regolarmente steroidi e iniezioni antidolorifiche che produrrebbero importanti effetti collaterali, compresi vuoti di memoria. I collaboratori più stretti e la sua famiglia, inoltre, sarebbero molto preoccupati per i perentori attacchi di tosse, la nausea costante e la mancanza di appetito, nonché per la perdita di peso. Ovviamente le notizie pubblicate dai media inglesi non possono trovare conferme ufficiali. Clicca qui per vedere il video dei possibili problemi di salute di Putin.

