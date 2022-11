Dieci missili sul mare della Corea del Sud. Alta tensione nel Paese: "Reagiremo insieme agli Usa"

02 novembre 2022 a

a

a

Oltre alla guerra in Ucraina, causata dall'invasione russa, e al rischio di un conflitto tra Iran e Arabia Saudita, anche in Corea la tensione è alle stelle. La Sudcorea sostiene che la Nordcorena ha lanciato dieci missili al largo delle sue coste orientali e occidentali. In precedenza l’esercito sudcoreano aveva dichiarato di aver rilevato tre missili balistici a corto raggio nordcoreani lanciati al largo della costa orientale della penisola. L'ennesima provocazione. Uno dei missili è caduto vicino al confine marittimo di Seul, spingendo la Corea del Sud a lanciare un’allerta aerea su una delle sue isole. Lo Stato maggiore congiunto sostiene che uno dei missili è atterrato nelle acque internazionali a 26 chilometri a sud del confine marittimo orientale della Corea e 167 chilometri a nord-ovest dell’isola di Ulleung. Seul ha annunciato che non tollererà le provocazioni nordcoreane e le tratterà severamente in stretto coordinamento con gli Stati Uniti.

Wsj: "Iran pronto ad attaccare l'Arabia Saudita". Siamo alla vigilia di un'altra guerra?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.