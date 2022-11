Guerra, Londra replica al Cremlino: "Le vostre accuse infondate non ci distrarranno. Continueremo a fornire supporto all'Ucraina"

01 novembre 2022 a

Il Regno Unito replica alla Russia e lo fa in maniera diretta. La Gran Bretagna non si farà "distrarre" dalle accuse di Mosca di un coinvolgimento di Londra negli attacchi alle navi della Marina russa a Sebastopoli e nel sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Lo ha affermato il portavoce del premier britannico Rishi Sunak, come riportano i media inglesi. Le accuse di Mosca fanno parte del "copione russo", ha affermato il portaovoce di Sunak. "Ovviamente, stiamo monitorando attentamente la situazione, ma è giusto non lasciarsi trascinare da questo tipo di distrazioni che fanno parte del copione russo", ha spiegato il portavoce di Downing Street, aggiungendo che i russi "continuano il loro bombardamento indiscriminato di civili e attacchi alle infrastrutture civili. Questo è il nostro obiettivo e continueremo a fornire supporto in modo che perdano questa guerra illegale".

Cremlino, "Londra ha diretto attacco a Nord Stream, valuteremo come rispondere"

