Brasile nel caos, i sostenitori di Bolsonaro bloccano le strade e protestano davanti alle caserme

01 novembre 2022

Aumentano le tensioni in Brasile dopo l'esito elettorale che ha sancito la vittoria di Lula su Bolsonaro per due milioni di voti. I sostenitori del presidente uscente hanno dato vita a numerosi blocchi stradali, formati in particolare da camionisti e agricoltori. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche manifestazioni di protesta davanti ad alcune caserme. Stando a quanto riportano i media locali, almeno ottocento persone hanno protestato davanti alla caserma dell'esercito nel quartiere Boquierao a Curitiba, capitale del Paranà. Bloccate anche alcune autostrade federali, così come diverse strade statali. I pro Bolsonaro non sembrano voler accettare l'esito delle elezioni e chiedono il riconteggio dei voti. Secondo gli esperti, le proteste servirebbero a prendere tempo per ascoltare la presa di posizione ufficiale di Bolsonaro sul risultato elettorale. Alcuni opinionisti sostengono che l'obiettivo finale dei dimostranti è invocare l'articolo 142 della Costituzione che prevede l'intervento delle Forze armate per "ristabilire l'ordine tra i poteri".

