Bomba sulla famiglia reale inglese: arriva il libro autobiografico del principe Harry

30 ottobre 2022 a

a

a

Potrebbe essere in arrivo una vera e propria bomba sulla famiglia reale inglese: Spare, l'attesissima autobiografia del principe Harry, il duca di Sussex, figlio di Carlo III e Lady Diana. Secondo il Daily Mail il principe avrebbe chiesto ai suoi amici e alle vecchie fiamme di comparire nel suo controverso libro che sarà pubblicato il 10 gennaio. Un'opera considerata addirittura "nucleare", molto critica nei confronti della famiglia reale. Non è escluso che il principe torni in Gran Bretagna in occasione della pubblicazione, mentre sembra intenzionato a non trascorrere con la famiglia le festività natalizie. Secondo le indiscrezioni Harry avrebbe contattato ex amici e vecchie fidanzate, chiedendo loro di figurare nell'opera. Molti di loro sarebbero rimasti particolarmente sorpresi dalla sua richiesta e in diversi avrebbero gentilmente rifiutato.

Regina Elisabetta, una morte che accomuna tre generazioni. E la Famiglia Reale viene messa a nudo davanti alla tecnologia

Harry in passato sarebbe sprofondato se amici ed ex avessero parlato con i media, ma evidentemente ora gli farebbe comodo, visto che l'autobiografia sta per uscire nelle librerie e ovviamente maggiore sarà la curiosità a maggiori saranno le copie vendute. Prima di sposare Meghan Markle, il duca di Sussex ha avuto due importanti relazioni. Con Cressida Bonas è uscito per due anni, fino al 2014. Con la sua prima fidanzata pubblica, Chelsy Davy, è stato insieme dal 2004 al 2010. Entrambe non hanno mai parlato con la stampa delle loro storie.

William e Harry, "lite furiosa per Meghan Markle". Rivelazioni sulla telefonata della rottura

Non è chiaro se entrambe siano state contattate in occasione dell'autobiografia. Chelsy ha ammesso al Times che nel 2016 ha dovuto lottare con i giornalisti per cercare di difendere la sua relazione. Di certo nel Regno Unito c'è grande attesa per la pubblicazione curata dal principe Harry che rischia davvero di essere peggio del previsto, considerati gli attuali rapporti con il resto della famiglia reale, a partire da quelli con il fratello William. Pare che il futuro re del Regno Unito abbia parlato raramente con il fratello dopo essere venuto a conoscenza dell'uscita di una autobiografia.

Video su questo argomento Il discorso del re: "Servirò la Gran Bretagna come mia madre" TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.