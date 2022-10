Tragedia, crolla ponte in India: decine di morti | Video

30 ottobre 2022 a

Ancora una tragedia. Ancora una strage. Questa volta il teatro del dramma è lo stato indiano del Gujarat. Nell'ovest del Paese è crollato un ponte pedonale, facendo precipitare nel fiume centinaia di persone. Le riprese delle televisioni locali hanno mostrato uomini, donne e bambini appesi al ponte sospeso, parzialmente sommerso nel fiume Macchu, nella città di Morbi, mentre i soccorritori erano impegnati nelle operazioni di salvataggio.

Secondo le prime stime, nel momento del crollo sul ponte c'erano centinaia di persone. La struttura era stata riaperta pochi giorni fa, dopo alcune riparazioni, ma non ha retto e improvvisamente è collassata. Il primo ministro Narendra Modi, che si trova nel Gujarat (suo Stato natale) per una visita di tre giorni, si è detto "profondamente addolorato per la tragedia".

Secondo un primo bilancio, riporta il Daily Mail, sono almeno sessanta le persone che hanno perso la vita. Diffuse le immagini che mostrano il cedimento della struttura in molti finiscono nell'acqua, altri cercano di salvarsi restando aggrappati alla struttura.

