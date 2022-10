Liz Truss, telefono hackerato. Spiata dai russi? La notizia che fa tremare l'Occidente

30 ottobre 2022 a

a

a

Il telefono dell'ex premier inglese Liz Truss spiato quando era ministro degli esteri. La notizia è stata diffusa dal Mail on Sunday. Il governo inglese sostiene di disporre di una solida sicurezza informatica, ma ora i partiti di opposizione chiedono un'indagine indipendente sull'hacking e sulla fuga di informazioni.

Secondo la testata britannica, l'hackeraggio è stato scoperto quando Truss era in corsa per diventare leader del Partito conservatore e primo ministro in estate e ha riferito che la violazione della sicurezza è stata tenuta segreta dall'allora premier Boris Johnson. Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, che cita fonti anonime, il sospetto è su possibile spie russe che avrebbero avuto accesso a informazioni sensibili, comprese le discussioni sulla guerra in Ucraina con funzionari stranieri, nonché conversazioni private tra Truss e l'ex segretrio del Tesoro, Kwasi Kwarteng.

Il portavoce del governo del Regno Unito ha rifiutato di commentare quanto predisposto per la sicurezza, ma ha affermato di disporre di "sistemi robusti per la protezione dalle minacce informatiche", inclusi regolari briefing sulla sicurezza per i ministri. "Il telefono di Liz Truss è stato hackerato dalla Russia, c'è stato un blackout di notizie e, se sì, perché?", ha affermato Layla Moran, portavoce per gli affari esteri dei liberaldemocratici. La portavoce del partito laburista Yvette Cooper ha affermato che "la storia solleva problemi sulla sicurezza informatica". "È per questo che la sicurezza informatica deve essere presa così sul serio da tutti in tutto il governo, il ruolo degli stati ostili", ha detto a Sky News.

