Corea del Sud, arresti cardiaci di massa durante festeggiamenti di Halloween a Seul. Il video

Si aggrava il bilancio della tragedia di Seul, capitale della Corea del Sud, durante una festa per Halloween in strada. I morti sono 120 e i feriti 100. Decine di persone sono andate in arresto cardiaco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco, che parlano di una calca nel quartiere di Itaewon. Dai video che circolano in rete si vedono numero persone stese in strada che ricevono i soccorsi.

Halloween a Itaewon, in Corea del Sud, si trasforma in tragedia.



Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno decine di segnalazioni di persone con difficoltà respiratorie. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.

(in aggiornamento)

