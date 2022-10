Guerra, Kiev: "Esplosioni su quattro navi in Crimea". Mosca: "Attacco preparato con Londra"

29 ottobre 2022 a

Confermato l’attacco nella baia di Sebastopoli. Anche Kiev comunica che quattro navi da guerra russe sono esplose a causa dell’attacco eseguito con i droni. HI Sutton su Twitter faceva già presente che gli stessi media russi avevano annunciato il danneggiamento di alcune navi, tra cui il vettore di missili da crociera Kalibr Makarov. Inoltre, alcune immagini mostrano del fumo nero che si solleva verso il cielo dal posto di Sebastopoli.

Il ministero della Difesa russo ha accusato direttamente la Gran Bretagna di avere contribuito alla preparazione dell'attacco con i droni in Crimea sferrato questa mattina dagli ucraini. Secondo quanto affermato dal governo russo, i preparativi per l'attacco sarebbero stati condotti "da specialisti britannici con sede a Ochakov, nell'oblast di Nikolaev". La Russia ha anche accusato la Gran Bretagna di essere coinvolta nelle esplosioni che hanno messo fuori uso il gasdotto Nord Stream: "Alcuni rappresentanti di una unità della Marina britannica", ha scritto il ministero della Difesa su Telegram, "hanno preso parte alla pianificazione, alla preparazione e all'attuazione dell'attacco terroristico nel mar Baltico dello scorso 26 settembre, al fine di danneggiare i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2". Il governo britannico respinge le accuse dei russi di un coinvolgimento di Londra nell'attacco odierno alla Crimea e nei sabotaggi al gasdotto Nord Stream. "Per sminuire la loro disastrosa gestione dell'invasione illegale dell'Ucraina, il Ministero della Difesa russo sta ricorrendo a false affermazioni di portata epica", afferma il ministero della Difesa di Londra su Twitter.

Intanto le truppe russe hanno spostato un gran numero di malati e feriti dagli ospedali nella regione di Kherson nell’Ucraina meridionale, secondo quanto riferito da funzionari militari ucraini. Le autorità installate dal Cremlino nella regione per lo più occupata dalla Russia avevano precedentemente esortato i civili a lasciare la città di Kherson.Anche le autorità nominate da Mosca a Kherson avrebbero abbandonato la città, unendosi a decine di migliaia di residenti che sono fuggiti in altre aree controllate dalla Russia prima della prevista avanzata delle forze ucraine.

