Guerra, autostrada di Luhansk sotto controllo di Kiev. Respinto attacco droni ucraini a Sebastopoli

29 ottobre 2022 a

Le navi della Marina russa nel Mar Nero hanno respinto un attacco con droni effettuato dalle forze ucraine nella baia di Sebastopoli. Lo ha riferito il il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev, come riporta Tass. "Non ci sono stati danni e nessuno è stato colpito in città. La situazione è sotto controllo", ha scritto Razvozhaev su Telegram.

L’autostrada Svatove-Kreminna nella regione di Luhansk è "di fatto sotto il controllo ucraino". Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione regionale di Luhansk, Serhiy Gaidai, come riporta Unian. "Per ora non nomineremo gli insediamenti in modo specifico. È meglio che lo faccia lo Stato Maggiore, ma possiamo dire che la rotta Svatov-Kreminna è praticamente sotto il controllo delle Forze armate. Nonostante il maltempo, piogge continue per diversi giorni di seguito c’è ancora un progresso, un po', ma c’è", ha sottolineato Gaidai. Invece le truppe russe hanno attaccato la regione del Donetsk, uccidendo tre civili e ferendone altri otto nella giornata di ieri. Lo ha riferito il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko, come riporta Kiev Independent. Secondo Kyrylenko, le truppe russe hanno ucciso due persone a Kurdiumivka e una a Pivnichne. "Al momento è impossibile determinare il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha", ha aggiunto Kyrylenko.

Sempre le truppe russe hanno bombardato la regione di Nikopol durante tutta la scorsa notte. Gli attacchi hanno colpito Nikopol, Marganetska e Myrivsk. Lo ha riferito Valentin Reznichenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipro, come riporta Unian. "Nikopol è stata la più colpita", ha raccontato Reznichenko, spiegando che un uomo di 39 anni è rimasto ferito e che gli attacchi hanno provocato danni ad abitazioni e strutture civili, oltre che alla rete elettrica, e hanno causato un incendio in una stazione di servizio e in un garage.

