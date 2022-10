Strage in Oklahoma. Otto morti nell'abitazione andata a fuoco. L'ipotesi è omicidio suicidio. Trovate armi

28 ottobre 2022 a

Otto persone sono state trovate morte dopo che un incendio ha colpito un'abitazione in una zona residenziale di Broken Arrow a 20 chilometri a sud-est di Tulsa, in Oklahoma. Nella casa viveva una famiglia di otto persone, due adulti e sei bambini, ma le identità delle vittime non sono state rese note. Il portavoce della polizia Ethan Hutchins ha descritto il luogo dell'incendio come una "scena molto complessa", spiegando che è "ancora difficile identificare con certezza le vittime".

"Ho visto del fumo fuoriuscire dalla cima della casa, che sembrava provenire dala soffitta", ha raccontato una testimone all'Associated Press, "due uomini e una donna al telefono erano in piedi davanti alla casa, quando un altro uomo è emerso dalla porta d'ingresso trascinando una donna apparentemente priva di sensi". Non è la prima volta che Broken Arrow, il più grande sobborgo di Tulsa, con quasi 115.000 residenti, viene colpito da una tragedia. Nel 2015, due fratelli adolescenti hanno ucciso la madre, il padre, due fratelli minori e la sorella di 5 anni nella loro abitazione, a circa 10 chilometri a sud della casa dove è scoppiato l'incendio.

L'ipotesi investigativa è quella dell'omicidio-suicidio. Lo ha reso noto il capo della polizia, Brandon Berryhill, nel corso di una conferenza stampa. I bambini avevano da 1 a 13 anni. Le cause della morte delle persone rimaste uccise è ancora sotto investigazione, ma nessuna di loro è morta a causa delle fiamme. Nell'abitazione sono state trovate alcune armi.

