Alta tensione tra Usa e Russia. Putin: "Forse andrò al G20". Ma Biden lo gela: ecco cosa farà

Sale in maniera esponenziale la tensione tra la Russia e gli Stati Uniti. Alle pesanti dichiarazioni di Vladimir Putin, secondo cui l'Occidente vuole sterminare il suo popolo, arriva immediata la risposta del presidente americano, Joe Biden. Lo fa attraverso il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, John Kirby, nel corso di un briefing: "Non ha intenzione di sedersi al tavolo con Putin qualora il Cremelino prendesse parte al G20 in programma il prossimo mese in Indonesia". Una dichiarazione molto pesante considerando che proprio Putin aveva lasciato aperta la possibilità di una sua presenza al G20. "Sono grato al presidente dell'Indonesia per l'invito a partecipare al G20, forse ci andrò. In ogni caso la Russia sarà rappresentata ad alto livello", aveva detto il premier russo nel discorso al Valdai Forum di Mosca. Ora Biden marca in maniera ancora più netta il confine.

