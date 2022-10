Torta in faccia a re Carlo III. Altra follia ecologista, stavolta contro la statua di cera del museo Madame Tussauds

24 ottobre 2022 a

a

a

Non se la prendono soltanto con i quadri, ma ora anche con le statue di cera del celebre museo Madame Tussauds di Londra. Nuovo blitz degli attivisti ambientalisti di Just Stop Oil. Dopo aver imbrattato i Girasoli di Van Gogh e altre opere d'arte, si scagliano contro re Carlo III e gli lanciano una torta in faccia. Probabilmente pensano di aver compiuto una vera e propria impresa, quando invece hanno soltanto rovinato un'opera di cera del visitatissimo museo. Ancora una follia che, ovviamente, filmano e pubblicano in rete. I due attivisti di Just Stop Oil hanno lanciato una torta di cioccolato contro la statua di cera di re Carlo. Un gesto per ribadire che chiedono la sospensione delle licenze e dei permessi per l'estrazione di petrolio e gas. Nelle ultime settimane, oltre a imbrattare opere d'arte, hanno bloccato bloccato il Dartford Bridge e dipinto con spray arancione l’iconica facciata di vetro di Harrods. L'ennesima "impresa" arriva dopo il lancio di purè contro un quadro di Monet in Germania.

