Guerra, sospeso Anton Krasovsky, anchorman della tv russa Rt. Aveva detto di bruciare o annegare i bambini dell'Ucraina

Persino la tv russa Rt non ha potuto giustificare le sue dichiarazioni e ha sospeso Anton Krasovsky, l'anchorman che incitava alla violenza contro la popolazione ucraina. E' stata la caporedattrice Margarita Simonyan a comunicare la notizia via twitter. Il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba aveva sottolineato che Krasovsky suggerisce di "annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l'Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati". Simonyan ha spiegato la sospensione sostenendo che la dichiarazione di "Anton Krasovsky è selvaggia e disgustosa. Forse Anton spiegherà quale follia temporanea ha causato" le sue parole. L'account di Rt è stato sospeso praticamente in tutti i Paesi. Lui si è scusato, si è detto "molto imbarazzato" per essersi lasciato trasportare dai suoi commenti: "Succede. Sei in onda, ti lasci trasportare e non riesci a fermarti. Chiedo perdono a tutti coloro che sono rimasti stupiti".

