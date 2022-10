Follia in Germania, purè di patate contro un quadro di Monet per difendere il clima | Video

23 ottobre 2022 a

Follia in Germania. Due attivisti del gruppo ambientalista tedesco Letzte Generation (Last Generation) sono entrati nel Museo Barberini di Potsdam e hanno lanciato purè di patate contro il dipinto Les Meules di Monet. Il gruppo ha poi postato il video su Twitter, sostenendo che l'azione è per attirare l'attenzione sulla catastrofe climatica.

Nel loro post gli attivisti hanno scritto: "Cosa vale di più arte o vita? Monet amava la natura e ne catturava la fragile bellezza nelle sue opere. Perché molti hanno più paura che una di queste immagini venga danneggiata che della distruzione del nostro mondo stesso?".

Solo pochi giorni fa gli attivisti del collettivoJust Stop Oil avevano lanciato della zuppa di pomodoro contro I girasoli di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra.

Video su questo argomento Ecologisti lanciano salsa di pomodoro contro quadro di Van Gogh | Video

