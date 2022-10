Guerra, dopo i raid russi ci sono 1,5 milioni di ucraini senza luce

22 ottobre 2022 a

Le autorità filorusse hanno ordinato a tutti i residenti della città di Kherson, nell’ Ucraina meridionale, di andarsene "immediatamente" prima dell’avanzata ucraina. In un post di Telegram, l’amministrazione regionale pro-Cremlino ha invitato i civili a utilizzare le traversate in barca sul fiume Dnepr per spostarsi più in profondità nel territorio controllato dai russi, citando una situazione tesa sul fronte e una presunta minaccia di bombardamenti e "attentati" da parte di Kiev. Kherson è nelle mani dei russi sin dai primi giorni dell’invasione di febbraio.

"L’aggressore continua a terrorizzare il nostro Paese. Questa notte, il nemico ha lanciato un massiccio attacco: 36 razzi, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti. Grazie a tutti i servizi di difesa aerea per il loro lavoro e ai servizi che stanno lavorando ora nei luoghi colpiti e ripristinando le nostre infrastrutture. Siete i nostri eroi" ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. "Questi sono attacchi vili su obiettivi di importanza critica. Tipiche tattiche dei terroristi. Il mondo può e deve fermare questo terrore", ha sottolineato Zelensky.

Nel frattempo denuncia del parlamentare ucraino, Kira Rudik, al Guardian: "In questo momento 1,5 milioni di ucraini sono senza corrente. In arrivo buio completo e freddo".

