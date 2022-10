Liz Truss, l'attacco della Russia: "La Gran Bretagna non ha mai conosciuto un premier così vergognoso"

20 ottobre 2022 a

a

a

Liz Truss ha appena annunciato le sue dimissioni da premier dopo sole sei settimane di governo, che immediato arriva il pesantissimo attacco della Russia. E' la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, a sparare a zero sul Regno Unito attraverso Telegram: "La Gran Bretagna non ha mai conosciuto una tale vergogna come primo ministro. Si ricorderanno di quando indossò l'elmetto sul carro armato, dell'ignoranza catastrofica e del funerale della regina subito dopo l'udienza".

La premier Truss avvisata con un biglietto del peggioramento della regina. La sua reazione | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.