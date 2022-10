Guerra, l'Ucraina respinge i russi. Missili e attacchi aerei su infrastrutture e abitazioni civili

20 ottobre 2022 a

a

a

Le forze armate dell'Ucraina hanno respinto gli attacchi delle truppe della Russia in nove villaggi nell'est del Paese, nelle ultime ventiquattr'ore. Lo riferisce su Facebook lo Stato Maggiore, come riportato da Ukrinform. Le forze russe hanno attaccato Bilohorivka, nella regione di Luhansk, e Bakhmut, Bakhmutske, Klishchiivka, Krasnohorivka, Novomykhailivka, Nevelske, Opytne e Marinka, nella regione di Donetsk. Le truppe russe stanno cercando di tenere le aree temporaneamente occupate, concentrando gli sforzi per limitare le azioni delle Forze di Difesa ucraine in alcune direzioni, e continuano i tentativi di condurre azioni offensive nelle direzioni di Bakhmut e Avdiivka. "In violazione del diritto umanitario internazionale, delle leggi e degli usi di guerra, il nemico continua a colpire le infrastrutture critiche e le abitazioni civili", afferma lo Stato Maggiore, riportando che negli ultimi giorni, le truppe di Mosca hanno lanciato 11 attacchi missilistici e 28 attacchi aerei sul territorio ucraino e hanno aperto il fuoco con sistemi missilistici a lancio multiplo (MLRS) per oltre 65 volte.

Meloni: "Fuori dal governo chi non è d'accordo con Ue e Nato". Berlusconi: "Indiscutibile il mio atlantismo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.