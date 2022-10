Kaalan Walker condannato a cinquant'anni di carcere per stupro: l'attore e rapper sfruttava i social per adescare aspiranti modelle

19 ottobre 2022 a

Cinquant'anni di carcere. E' questa la condanna inflitta all'attore e rapper Kaalan Walker riconosciuto colpevole di aver violentato aspiranti modelle incontrate online. Walker, 27 anni, è stato condannato dalla Corte Superiore di Los Angeles in seguito alle accuse dello scorso aprile legate a tre capi di imputazione per stupro, aggressione e altri reati sessuali. Era stato arrestato nel 2018 e accusato di una serie di aggressioni risalenti al 2016 che hanno coinvolto quattro donne e tre adolescenti. I pubblici ministeri hanno affermato che Walker ha utilizzato i social media per contattare aspiranti modelle e offrire loro false opportunità professionali in modo che lo incontrassero, per poi aggredirle. Il suo avvocato, Andrew Flyer, ha affermato che il processo è stato iniquo. Ha definito la sentenza "draconiana" e ha detto che la sentenza sarebbe stato impugnata, secondo quanto riportato da Nbc News.

