Guerra, Kiev, attacco con 43 droni kamikaze: uccisa giovane famiglia, in attesa del primo figlio

Fra i tre morti per l’attacco con droni kamikaze oggi a Kiev, vi sono una donna incinta e il marito. "Una giovane famiglia è morta dopo l’attacco russo contro un edificio residenziale a Kiev. Bodhan e Victoria, 34 anni, sono stati trovati morti. Aspettavano il primo figlio", ha twittato il consigliere presidenziale Anton Gerashchenko, sottolineando come l’Ucraina abbia bisogno di sistemi di difesa aerea. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha poi specificato su Telegram che la donna era incinta di sei mesi.

Nell’ultimo attacco russo sull’Ucraina le forze armate di Mosca hanno utilizzato 43 droni, "tutti provenienti da Sud" di questi "37 sono stati distrutti". Lo ha detto Yuriy Ignat, speaker del comando dell’Aeronautica militare delle forze armate dell’Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda. Il militare ha definito l’abbattimento dell’86% dei droni "un discreto risultato".

"Questa mattina mi sono sentito con il sindaco di Kiev, Klitschko, e il suo staff. La situazione è davvero molto seria" e l’escalation "non accenna a diminuire. Pare che vi siano nuovamente attacchi dei droni sulle infrastrutture della città: rete idrica, energia, gas. La situazione in città è tornata molto seria". Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine del Consiglio delle grandi aziende convocato dalla Città metropolitana. "Le città europee vanno avanti con il piano di aiuti, che non comporta un esborso di denaro ma impegno sul fronte progettuale", aggiunge.

