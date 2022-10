Guerra, Kiev e Odessa sotto attacco: in azione i droni kamikaze. "Colpiti edifici residenziali"

17 ottobre 2022 a

Kiev di nuovo sotto le bombe. A una settimana dagli attacchi missilistici russi, la capitale ucraina si è risvegliata sotto attacco: sono almeno tre le esplosioni che si sono verificate all’alba, una nel distretto centrale di Shevchenkivsky. Negli attacchi colpito un palazzo non abitato, dove è divampato un incendio. Le esplosioni sarebbero state provocate da un attacco di droni kamikaze. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico anche sulla regione di Odessa dal Mar Nero. Lo riporta Ukrainska Pravda secondo cui sarebbe stata danneggiata un’infrastruttura. Non ci sarebbero perdite umane.

Allerta aerea in tutta l'Ucraina, i residenti esortati a entrare nei rifugi

Dopo l’attacco su Kiev, l’allarme aereo è scattato stamattina su tutto il Paese. "Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico ha terrorizzato la popolazione civile. Droni e missili Kamikaze stanno attaccando tutta l’ Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a Kiev - afferma su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky -. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci. Gli occupanti riceveranno solo un’equa punizione e la condanna delle generazioni future. E otterremo la vittoria".

Putin: "Non sono pentito. Scontro con la Nato? Porterebbe a conflitto globale"

Secondo quanto riportato dal The Guardian, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha annunciato che due persone sono ancora intrappolate sotto le macerie dopo l’attacco di droni kamikaze nella capitale ucraina, mentre diciotto sarebbero già in salvo a seguito il crollo del medesimo edificio. L’esplosione sarebbe avvenuta in un complesso residenziale nel quartiere Shevchenko: le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia con droni kamikaze

