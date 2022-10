Guerra, allerta aerea in tutta l'Ucraina: i residenti esortati a entrare nei rifugi

16 ottobre 2022 a

Un’allerta aerea è stata annunciata in tutte le regioni dell’Ucraina. Le autorità di Odessa, Nikolaev, Poltava e delle regioni occidentali del paese hanno esortato i residenti a rimanere nei rifugi, rilancia l’agenzia russa Tass.

La Nato è "di fatto" diventata uno dei partecipanti alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. Secondo Peskov, il fatto che la Nato sia effettivamente entrata nel conflitto non pregiudica in alcun modo i compiti di Mosca. In particolare, si tratta di "porre fine all’operazione militare speciale", ha sottolineato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la presenza della Nato rende le cose "significativamente più difficili". "Questo probabilmente richiede la nostra mobilitazione interna economica e di altro tipo. Il regime di Kiev è una cosa, e il potenziale della Nato è un’altra. Questo è un onere aggiuntivo. Ma il nostro potenziale ci consente di continuare l’operazione in queste condizioni", ha aggiunto Peskov.

L’ Ucraina potrebbe riprendere la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, l’estate del prossimo anno. È la previsione fatta da Ben Hodges, ex comandante delle forze americane in Europa, parlando con il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Quando guardo la situazione, vedo che la situazione dei russi peggiora di settimana in settimana. Dicono che la guerra sia una prova di volontà e di logistica, e su entrambi i fronti l’ Ucraina è di gran lunga superiore" ha affermato il generale.

