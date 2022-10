Guerra, non si esibisce in un concerto organizzato dai russi: ucciso direttore d'orchestra ucraino

15 ottobre 2022 a

Il direttore dell’orchestra del Teatro drammatico di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è stato ucciso in casa sua dalle forze di occupazione russe per "rifiutato di collaborare con gli occupanti". Lo riferisce la pagina Facebook del Ministero della Cultura e dell’Informazione ucraino, scrivendo che "il 14 ottobre si è saputo del brutale assassinio del direttore d’orchestra capo del teatro drammatico di Kherson intitolato a Nikolai Kulish". Il ministero spiega che Kerpatenko si è categoricamente rifiutato di collaborare con gli occupanti per il concerto in occasione della giornata internazionale della musica del primo ottobre.

Il ministero della Cultura e dell’Informazione ucraino ha spiegato che Kerpantenko è stato ucciso nella sua abitazione dopo non aver voluto partecipare al concerto che i russi volevano organizzare nella città occupata in occasione della giornata internazionale della musica, il primo ottobre scorso. Secondo quanto riferisce il sito euromaidanpress, i russi volevano che l’orchestra da camera Hileya, che Kerpatenko conduceva, partecipasse al concerto che doveva dimostrare "il ritorno alla vita pacifica" nella città occupata, che Vladimir Putin si era appena annessa sulla base dei referendum farsa. Sin dall’inizio della guerra, il musicista si era rifiutato di lasciare la città e aveva apertamente dimostrato le sue posizioni in difesa dell’Ucraina.

