Ucraina, attacchi russi nella regione di Kiev con droni kamikaze

Le forze russe hanno colpito la regione di Kiev con droni kamikaze. Il governatore regionale Oleksiy Kuleba ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi dopo aver pubblicato un aggiornamento tramite il suo canale Telegram ufficiale scrivendo: «Hanno attaccato una delle comunità della regione con droni kamikaze. I soccorritori stanno già lavorando». Da parte sua, Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente Zelensky, ha riferito che «i droni hanno colpito infrastrutture critiche» nella regione.

Non solo la regione di Kiev. Purtroppo. La città di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, è stata «bombardata massicciamente» durante la notte. Lo ha detto il sindaco della città Oleksandr Senkevych su Telegram, precisando che «un edificio residenziale di cinque piani è stato colpito. Due dei suoi piani superiori sono stati completamente distrutti e il resto è coperto di macerie». Il sindaco ha aggiunto che i soccorritori stanno lavorando sulla scena, senza aggiungere se ci sono feriti o morti. Anche un’altra città del sud, Nikopol, è stata colpita da bombardamenti durante la notte. Lo ha scritto su Telegram il membro del parlamento ucraino Oleksiy Goncharenko, aggiungendo che un uomo di 59 anni è stato ferito e circa 30 grattacieli e case private sono stati danneggiati, lasciando circa 2.000 famiglie senza elettricità.

Gli alleati dell’Ucraina guidati dalla Nato hanno annunciato la consegna di armi avanzate per la difesa aerea a Kiev, dopo la serie di raid missilistici russi all’indomani dell’attacco al ponte di Kerch, sabato scorso. Le armi promesse da Regno Unito, Canada, Francia e Paesi Bassi includono missili e radar. Gli Stati Uniti in precedenza avevano preso un impegno simile. Un sistema high-tech dalla Germania è già in Ucraina.

