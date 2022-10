Guerra, otto arresti per il ponte in Crimea. Perdita in un oleodotto che porta petrolio dalla Russia all'Europa

12 ottobre 2022 a

a

a

Un'altra giornata convulsa nell'area del conflitto tra Ucraina e Russia. Le autorità polacche indagano dopo una perdita di petrolio, rilevata nelle scorse ore, nell’oleodotto di Druzhba, cruciale per la fornitura di greggio dalla Russia all’Europa centrale. Per ora non sono chiare le cause. La perdita è stata individuata a circa 70 chilometri dalla città polacca di Plock e riguarda una delle due linee dell’ oleodotto, mentre l’altra funziona normalmente, secondo un comunicato dell’operatore polacco Pern.

Biden: "Incontrare Putin al G20? Dipende. I suoi obiettivi non sono razionali"

Nel frattempo le autorità di Mosca hanno comunicato l’arresto di otto persone in relazione all’attacco che sabato scorso ha distrutto il ponte di Kersh che collega la Russia continentale alla penisola di Crimea. Dell’azione viene accusata l’Ucraina. Stando a quanto riportato dall’agenzia locale Tass, "il Servizio di sicurezza federale, insieme al comitato investigativo, ha stabilito che l’organizzatore dell’attacco terroristico al ponte di Crimea era la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, il suo capo Kyrylo Budanov, dipendenti e agenti. Al momento- si legge ancora- cinque cittadini russi e tre cittadini da Ucraina e Armenia, che hanno partecipato alla preparazione di questo crimine, sono in stato di detenzione in relazione al caso". Stando alla ricostruzione degli inquirenti russi, gli esplosivi sarebbero arrivati a Odessa ad agosto scorso attraverso Bulgaria, Georgia e Armenia.

La vendetta di Mosca: 83 missili su Kiev, morti e feriti. Biden: "Sempre più al fianco dell'Ucraina" | Video

Non si fermano intanto i combattimenti in Ucraina: nelle ultime 24 ore almeno sei civili sono rimasti uccisi a Donetsk, come riporta il governatore dell’oblast Pavlo Kyrylenko, che denuncia bombardamenti russi. La stampa ucraina riferisce anche di esplosioni a Zhaporizhia, altra città da giorni nel cuore degli obiettivi dell’esercito russo. Stavolta sono stati colpiti un campo da calcio, vari edifici residenziali, due scuole e un centro medico. Esplosioni anche a Melitopol e Nikopol, dove il governatore dell’oblast Valentyn Reznichenko ha denunciato una "pioggia di attacchi" che hanno causato il ferimento di almeno tre persone.

Ucraina, Biden promette a Zelensky "sistemi avanzati di difesa aerea". Esplosioni a Zaporizhzhia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.